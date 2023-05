Liebeshoroskop: Venus in der Waage

Alles deutet darauf hin, dass etwas, was jetzt in Ihrem Leben geschieht, Sie von Ihrem Thron der charmanten, verlockenden, aber entrückten Schönheit steigen lässt. Dass Sie etwas aus Ihrer kühlen Distanz befreit. Der Sturm von Uranus und Venus in herausfordernder Opposition bläst Ihnen direkt ins Gesicht, reißt Sie aus Ihrem Trott. Auch wenn Sie noch so sehr an Ihrem friedlich dahinplätschernden Alltag hängen, der zwar nicht von großen Gefühlen getragen wird, aber in dem Sie sich gemütlich eingerichtet haben. Sie werden sich verlieben, Sie werden einem Menschen begegnen, der tiefer sitzende Emotionen aus Ihnen herauslockt, als Sie es je für möglich hielten.

Es kann jemand sein, den Sie schon lange kennen, oder auch die spontane Begegnung im Beruf , in einer Kneipe, im Bus. Was daraus wird, hängt davon ab, wie weit Sie bereit sind, auf Ihre Gefühle einzugehen und Ihre emotionale Distanz zu überwinden. Nur eines ist sicher, der Uranus-Sturm wird Ihr Leben einschneidend verändern. Nichts wird mehr so sein wie vorher.

