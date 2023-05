Liebeshoroskop: Venus im Skorpion

Ihre Venus ist nicht direkt vom himmlischen Ereignis betroffen, steht in kühler Distanz zur feurigen Konjunktion im Widder, die die Menschen in unüberlegte, leidenschaftliche Abenteuer lockt. Aber die Welt um Sie herum ist voller Liebeszauber, voller Lebenslust und der tiefen Sehnsucht nach Gefühlen, die uns den Alltag überwinden lassen. Diese hoch erotisierende Stimmung spricht natürlich auch Ihre Venus an, die Ihr sinnliches, intensiv empfindendes, sehr sexuell ausgeprägtes Wesen prägte. Sie sind offen für eine Begegnung, für die Annäherung an einen Menschen, die Sie tiefer berühren wird, als Sie sich das heute vorstellen können.

Und es passiert. Was daraus wird, hängt davon ab, wie weit Sie selbst überhaupt bereit sind, sich darauf einzulassen. Mit dem Jupiter in herausfordernder Opposition zu Ihrer Venus werden Sie sehr intensive Glücksmomente erleben, hat die Liebe , die jetzt beginnt, große Aussicht auf etwas Bleibendes, etwas, das Ihr Leben radikal verändern kann. Sie stehen vor sehr tiefen Empfindungen und einer großen Zeit der Liebe.

Hier finden Sie das Liebeshoroskop 2012