Liebeshoroskop: Venus im Schützen

Die astrologische Stimmung, die Leichtigkeit, die in der Luft liegt, die der spontane Uranus verbreitet, entspricht ganz dem Wesen Ihrer Venus, ganz Ihrer Vorstellung von Liebe , die keine Fessel erträgt. Und diese Venus steht nun in einem beflügelnden, entfesselnden Trigon zum Aspekt der Verliebtheit im Kosmos.

Ihre Zeit, Ihre große Zeit der aufregenden, verspielten, wenn Sie so wollen, auch leichtsinnigen Begegnungen, der lockenden Abenteuer, der spannenden, verführerischen Gespräche, die Sie vielleicht schon lange vermisst haben. Die Sie wieder ganz lebendig, begehrt fühlen lassen. Sie werden diese Stunden der Verliebtheit erleben, wenn Sie ihnen nicht aus dem Weg gehen oder sich daheim auf Ihren Partner konzentrieren, für den Sie auch intensivere Gefühle entdecken könnten. Was aber eher unwahrscheinlich ist, denn Uranus drängt auf neue Empfindungen. Was daraus wird, hängt von Ihnen ab, alles ist möglich. Sie müssen nur wissen, was Sie wollen.

