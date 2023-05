Liebe

Bis 6. Oktober sind Ihr Liebster und Sie ein Herz und eine Seele. Selbst für heikle Themen finden Sie schnell einen Kompromiss. Danach ziehen Sie sich öfter mal in Ihr Schneckenhaus zurück. Sie wünschen sich mehr Aufmerksamkeit von Ihrem Schatz, sagen das aber nicht – und er kann leider nicht hellsehen. Zeigen Sie ihm doch einfach, was Sie sich von ihm erhoffen, indem Sie selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Singles sollten nicht zu zögerlich sein, sondern offen Interesse signalisieren. Die Chancen auf einen Glücksgriff stehen nämlich vor allem im Oktober richtig gut.

Erfolg

Nutzen Sie gleich den Herbstbeginn, um sich mal Gedanken zu machen, ob Ihnen Ihr Job noch Spaß macht oder Sie Veränderungen brauchen. Falls ja: Die Zeit dafür ist ausgezeichnet. Merkur hilft zudem bei allen praktischen Arbeiten und verleiht ein gutes Gespür fürs Geld. Da ist bis Mitte November auch mal ein Extra drin. Danach sollten Sie den Gürtel wieder enger schnallen – zumindest bis Anfang Dezember. Ihr Plus im Job: Ihre genaue Arbeitsweise. Knifflige Geistesarbeit spornt Sie erst so richtig an, und für wirklich jedes Problem haben Sie die passende Lösung parat.

Gesundheit

Bis Mitte Oktober haben Sie den Dreh raus, die Balance zwischen An- und Entspannung stimmt einfach. Danach ist es wichtig, viel zu trinken, um die Nieren gut durchzuspülen. Ab 8. November steht Mars in Spannung, was Sie schon mal zu einem Gewaltakt verleitet. Sie neigen dazu, Ihre körperliche Kraft zu überschätzen. Da heißt es die Energie vernünftig einteilen und sich mal einen verträumten Abend auf der Couch gönnen – das ist nun nämlich Balsam für die Seele.

