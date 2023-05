Mehr Geld, neue Liebe, alles ist möglich!

Am Himmel tut sich etwas, der große Wandel steht bevor. Jupiter wandert von der zuverlässigen, kritischen Jungfrau in die Waage – nach einem Jahr, und bringt damit die große Sehnsucht nach Harmonie und Frieden. Aber zuvor schüttet der Herr des Glücks über uns seine schönsten Überraschungen aus. Sieben Tage Lebensfreude, die Ihnen persönlich die neue Liebe, mehr Geld und Erfolg bringen können.

Sie werden es selbst spüren, wenn Sie in den nächsten sieben Tagen diese neue Lebensfreude beflügelt, überschäumende Begeisterung mitreißt. Jupiter schickt uns eine Welle des Glücks auf die Erde, in dieser Woche der großen Chancen auf positive Überraschungen, die viel in Ihrem Leben verändern können, zum Guten wenden können. Es ist, als ob uns der große Freund des Menschen noch einmal zeigen will, was er zu bieten hat – bevor er von einem Sternzeichen ins andere wandert.

Beginnt am Montag, den 5. September: Der Mond steht in he­rausfordernder Opposition zum explosiven Uranus. Sie treffen spontan genau die richtigen Entscheidungen, haben Geistesblitze, die eine Lösung Ihrer schwierigsten Probleme bringen können. Sie werden sich vollkommen problemlos auf neue Aufgaben einstellen und auf neue Menschen und Situationen einpendeln. Sie sind sehr aufgeweckt, einfallsreich, haben eine schier übersinnliche Intuition und sogar hellsichtige Eingebungen.

Dienstag, 6. September: Der Mond nimmt ein beflügelndes Trigon zum tiefen Neptun ein. Sie sind emotional sehr schnell und tief berührbar. Haben feinste seelische Antennen, verstehen die Probleme anderer Menschen ohne große Worte. Aber auch Ihre Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit ist enorm. Und Sie treffen mit schlafwandlerischer Sicherheit die richtigen Entscheidungen in sehr wichtigen Dingen des Lebens.

Mittwoch, 7. September: Jupiter hilft mit, wendet alles zum Guten (wie auch an den anderen Tagen), wenn sich die Sonne im Trigon mit dem magischen Pluto verbindet und gleichzeitig die Venus ein Sextil zu Saturn einnimmt. Ihre nahezu magnetische Anziehungskraft fasziniert die Menschen.

Sie spüren Ihren hypnotischen Einfluss auf andere, werden gleichzeitig von magischen Wunschenergien und auch Selbstheilungskräften erfüllt. Gleichzeitig wird Ihre Beziehung zu Menschen, die Sie lieben, von starkem Zusammenhalt geprägt. Versöhnung ist jetzt möglich.

Donnerstag, 8. September: Jupiter nimmt ein starkes Sextil zum Mond ein. Sie werden von einem tiefen Selbstvertrauen erfüllt. Man liebt Ihr zuversichtliches, sympathisches, wohlwollendes Wesen.

Sie gewinnen die Menschen mit Ihrer liebenswerten, fröhlichen, großzügigen Art und Sie haben ein erstaunlich glückliches Händchen für die Dinge des Alltags – wie die Einrichtung Ihrer Wohnung, die Sie jetzt in ein wahres Schmuckkästchen verwandeln können. Aber Sie finden auch die richtigen Worte beim Gespräch mit dem Chef.

Freitag, 9. September: Jupiter wandert von der Jungfrau in die Waage. Die Menschen erfasst eine tiefe Sehnsucht nach Fairness, Harmonie und Frieden. Sie ruhen in sich, sind mit sich selbst und der Welt zu­frieden. Sie werden sich mit Ihrer zuversichtlichen, optimistischen Lebenseinstellung viele Freunde machen.

Begraben Sie alten Streit, jetzt ist die Stunde für einen tieferen Zusammenhalt gekommen – in den Familien, in der Partnerschaft, zwischen Kollegen. Ein Tag des Wandels, der Sie mit einer neuen Liebe, aber auch mit Chancen auf Erfolg überraschen kann.

Samstag, 10. September: Saturn verbindet sich mit Neptun. Ein Quadrat, das uns aus den Träumen reißt, aber auch viele alte Belas­tungen klären kann. Sie sind Ihrem Glück ganz nahe, überraschende Begegnungen können Ihnen aus finanziellen Problemen helfen.

Sonntag, 11. September: Mit einer kritischen Verbindung zwischen Venus und Pluto kommt erst Eifersucht auf, aber Missverständnisse klären sich spontan, wenn Sie nicht auf Ihrem Standpunkt beharren.

