Lebensfreude kommt auf, Begeis­terung reißt Sie mit. Jupiter in he­rausfordernder Opposition zu Ihnen trägt Sie in ein Traumwochenende. Sie haben einfach Glück.

Montag: Folgen Sie Ihren spontanen Einfällen und Gefühlen. Entscheidungen fallen Ihnen leicht.

Dienstag: Achten Sie auf Ihre Intuition. Hellsichtige Träume.

Mittwoch: Eine Aussprache bringt die alte Liebe wieder zurück. Eine Versöhnung fällt Ihnen leicht.

Donnerstag: Sie sind voller Optimismus und Zuversicht. Sie spüren, dass sich Entscheidendes in Ihrem Leben verändert.

Freitag: Jetzt beginnt mit Jupiter in Opposition Ihre Glücksphase. Was Sie auch in die Hand nehmen, kann viel Geld bringen.

Samstag: Sie müssen sich anstrengen, aber Sie erreichen dabei sehr viel. Kleine Wunder möglich.

Sonntag: Jetzt klärt sich, was in den letzten Wochen falsch gelaufen ist. Folgen Sie den Gefühlen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder

Hier erfahren Sie alles zu Tarot und den Tarot-Karten