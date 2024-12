Michael Allgeier Jahreshoroskop 2025: Sternzeichen Steinbock

Die kosmischen Schwergewichte Saturn, Uranus, Neptun und Pluto zeigen Themen an, die neu in Ihr Leben treten. Es kann sich 2025 vieles zum Besseren wenden. Legen Sie Ihr Hauptaugenmerk aber nicht nur auf Berufliches. Private wie gesundheitliche Angelegenheiten müssen ebenso beachtet werden, damit das Leben in eine erfolgreiche Richtung läuft.

