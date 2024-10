Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Steinbock

Lieber Steinbock, Ihr Planet ist Saturn und das Jahr 2025 wird von Venus regiert. Sie sind nicht unbedingt vernarrt in Venus. Sie wissen, dass es außer Liebe auch noch andere wichtige Dinge im Leben gibt – zum Beispiel Gesundheit und Arbeit. Aber wann immer Sie Ihre Pflicht getan haben, Zeit haben, dann sind Sie der Venus ganz nahe und huldigen ihr: Nichts ist schöner, als das Leben zu genießen, einen Menschen zu lieben, Zärtlichkeiten auszutauschen. Aber auch gut essen und trinken hat bei Ihnen – einem Erdzeichen – einen hohen Stellenwert. Dank Venus werden Sie auf Ihre Kosten kommen und ein sinnliches, lust- und genussvolles Jahr erleben. Freuen dürfen Sie sich auf die Monate Januar, April und Juni. Da kann es gar nicht ausbleiben, dass Ihnen die Liebe an allen Ecken und Enden begegnet: Hochgefühle für Singles und Hochzeiten für Paare. Auch der Herbst hat in Sachen Liebe viel zu bieten. Liebe und Geborgenheit treffen da zusammen. Am schönsten ist es zu Hause, aber auch jede Reise an einen vertrauten Ort lässt die Liebe erblühen.