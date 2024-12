Michael Allgeier Jahreshoroskop 2025: Sternzeichen Zwillinge

Die erste Jahreshälfte bringt dank Jupiter viel Unterstützung und lässt so manches, das im Vorjahr schon wachsen konnte, zur Reife gelangen. So manches, was nicht mehr zu Ihnen und Ihrem Leben gehört, beginnt sich dagegen allmählich aufzulösen. So gesehen befinden Sie sich in einem relativ harmonischen Umbruch.

Noch mehr Einblicke gibt es hier: Das ausführliche Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Zwillinge