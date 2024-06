Mond-Mars-Sextil und Fische-Mond am 27.06.2024: Diese 4 Sternzeichen haben den schönsten Tag!

Bereits ab Mittwochmorgen, 26.06.2024, steht der abnehmende Mond in den Fischen und kurbelt bei vielen Sternzeichen die Kreativität an. Auch die Intuition wird unterstützt. Ganz besonders positiv sind die Energien des Fische-Mondes allerdings am Donnerstag, den 27.06.2024, zu spüren, wenn gleich vier Sternzeichen Ihren besten Tag der ganzen Woche erleben. In Kombination mit einem bereits am frühen Morgen wirkenden Mond-Mars-Sextil, das uns Kraft spendet und Tatendrang fördert, wird es ein idealer Sommertag.

Jetzt lesen: Das Horoskop zum Venus-Wunder am 29.06.2024: So nutzen Sie die magischen Liebesenergien!