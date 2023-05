Neuanfang-Horoskop: Sie bekommen Sie eine zweite Chance...wenn zwischen Neumond und Ihrer Sonne vier Zeichen liegen

Sie sind ein Widder oder ein Wassermann. Der Neumond hat keinen direkten Einfluss auf Sie. Dennoch spüren Sie seine Magie, auch wenn Sie kaum auf Ihre Gefühle, auf Ihre Intuition hören. Sie haben Einfälle, Visionen, alles ganz klar durchdacht, ohne Emotionen. Aber wenn etwas nicht stimmt in Ihrem Leben, erkennen Sie das und handeln. Jetzt haben Sie die Chance zur endgültigen Befreiung. Tun Sie was!

1. Die Mond-Energie gibt Ihnen neuen Antrieb. Sie brauchen keinen Mut, keine neue Entschlossenheit. Die haben Sie. Sie brauchen die Initialzündung, um etwas zu tun, um aktiv zu werden. Sie brauchen das Leben, das Ihre wahren Talente fördert. Und nicht die halbe Lösung. Werden Sie aktiv, fordern Sie Ihre wahren Wünsche ein. Folgen Sie dabei auch mal Ihren Gefühlen.

2. Die Mond-Energie gibt Ihnen eine zweite Chance. Sie haben Ihre Chancen ergriffen, davon kann man ausgehen, denn wer sollte Sie schon bremsen! Aber vielleicht hatten Sie damals andere Vorstellungen, andere Wünsche, andere Bedürfnisse. Und dieses Leben, dieser Beruf , diese Umgebung erfüllt Sie nicht mehr mit einem Glücksgefühl. Also verändern Sie, packen Sie neu an, was Sie vielleicht als Last empfinden. Der Mond fördert Sie.

3. Die Mond-Energie führt Sie aus einer Lebenskrise. Wenn es in der Partnerschaft nicht mehr stimmt, wenn Ihre Freunde Sie nur noch belasten, handeln Sie. Sie haben jetzt die Chance zu einem totalen Neubeginn.

