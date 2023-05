Neuanfang-Horoskop: Sie bekommen eine zweite Chance!

Sie sind eine Jungfrau, die vom Neumond natürlich ganz besonders beflügelt und gefördert wird. Sie werden diese Energie spüren, Sie müssen nur bereit sein dazu, offen sein. Auch wenn Sie Einflüsse von außen irritieren, sogar ablehnen, die Sie nicht mit dem logischen Verstand erklären können und die über Sie bestimmen. Was Sie nicht mögen.

1. Die machtvolle Mond-Energie gibt Ihnen Entschlossenheit und fördert den richtigen Glauben an sich selbst für einen Neuanfang im Beruf . Sie werden Ihre Ideen verwirklichen, Sie werden Ihre Einfälle nicht mehr selbst kaputt reden und zweifeln. Hören Sie auf Ihr derzeit enormes Bauchgefühl , auch wenn Sie normalerweise nur der Vernunft und Ihren Zahlen und Berechnungen vertrauen.

2. Die Mond-Energie gibt Ihnen eine zweite Chance. Sie werden das Gefühl, etwas verpasst zu haben, positiv umwandeln. Sie haben aus Ihren Fehlern, aus der falschen Einstellung zu den Dingen gelernt. Sie werden wie ein Schlafwandler das Richtige tun. Wenn Sie sich selbstständig machen wollen, werden Sie fühlen, ob das eine gute Entscheidung für Sie ist.

3. Die Mond-Energie führt Sie zum Neuanfang in der Liebe . Sie finden die richtigen Worte bei einer notwendigen Aussprache mit dem Partner. Sie fühlen, was zu tun ist, wenn Ihre Familie in einen bösen Streit gerät und kein Frieden mehr möglich scheint. Wichtig dabei ist, dass Sie Ihre negativen Gefühle, Ihr Misstrauen, Ihre Wut ausschalten. Denn diese Emotionen ziehen nur noch mehr Probleme an.

