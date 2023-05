Neuanfang-Horoskop: Sie bekommen Sie eine zweite Chance...wenn sich Neumond und Ihre Sonne genau gegenüber stehen

Sie sind ein Fisch. Der magische Neumond steht Ihnen direkt gegenüber. Provozierend, herausfordernd. Vielleicht die ganz große Chance Ihres Lebens, alles zu verändern, was Sie nicht glücklich macht. Und neu zu beginnen. Sie müssen nichts ertragen, Sie müssen sich mit nichts abfinden. Wenn Sie etwas nur noch belastet, weg damit. Sie verdienen ein Leben, in dem Sie sich selbst verwirklichen, nicht nur andere dabei unterstützen. Sie haben ein Recht auf Glück.

1. Die Mond-Energie gibt Ihnen Selbstvertrauen. Sie haben eingesehen, es ist Ihnen bewusst geworden, dass Sie zu viele Kompromisse eingegangen sind. Ihr Chef nutzt Sie nur aus, Ihre ganz besonderen Talente werden nicht wahrgenommen. Sie brauchen einen radikalen Wandel Ihres Lebens. Hören Sie auf Ihr enormes Bauchgefühl, auf plötzliche Eingebungen, Ideen. Sie sagen Ihnen, was zu tun ist.

2. Die Mond-Energie gibt Ihnen eine zweite Chance. Sie können im Job ganz neu anfangen, Sie können die Stadt wechseln, alles ist jetzt möglich. Tun Sie, was Sie spüren, was Sie spontan fühlen, wenn Sie an Ihre Arbeit denken. Sie können alles zum Guten wenden, wenn Sie noch mehr in sich hineinhorchen.

3. Die Mond-Energie führt Sie zur wahren Liebe . Sie dürfen Gefühle nicht verdrängen, die Ihnen vielleicht sagen, dass Sie einen anderen Menschen brauchen, um glücklich zu werden. Zwingen Sie sich zur absoluten Ehrlichkeit. Träume, plötzliche Stimmungen sagen Ihnen, wie Sie sich verhalten sollen.

Hier geht's zum Jahreshoroskop 2012!