Wann findet der Neumond im Dezember 2022 statt?

Am Freitag, dem 23.12.2022 um ca. 11:16 Uhr ereignet sich der letzte Neumond in diesem Jahr. Er steht im Sternzeichen Steinbock. Der Neumond gibt den Startschuss für den monatlichen Zyklus des Mondes. Während dieser Mondphase ist er kaum zu erkennen, da die Sonnenstrahlen nur noch den von der Erde abgewandten Mondteil erreichen.

Neumond im Steinbock: So wirkt er auf ihr Sternzeichen

Das Steinzeichen Steinbock ist bekannt für seinen Fleiß und seine Beharrlichkeit. Pünktlich zum Jahresende bietet es sich daher an, die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren zu lassen. Was können wir im neuen Jahr besser oder anders machen und worauf soll in der kommenden Zeit hingearbeitet werden? All diese Fragen lassen sich unter diesem Neumond leichter beantworten.

Die Steinbock-Energien schenken uns die nötige Weitsicht, um wichtige Ziele zu definieren und verleihen auch genügend Kraft, um diese direkt in Angriff zu nehmen. Somit lässt sich noch vorm Jahresende, sowohl beruflich als auch privat, einiges erreichen. Halten Sie Ihre Gedanken am besten schriftlich fest. Auch die Durchführung eines Neumond-Rituals kann helfen.

Aber Achtung: Steinböcke neigen auch dazu, sich zu viel auf einmal vorzunehmen und sich dadurch zu überlasten. Unter dem Steinbock-Neumond ist es daher wichtig, sich nicht in zahlreichen Vorhaben zu verlieren, sondern die wichtigsten Pläne in Angriff zu nehmen und diese schrittweise abzuarbeiten. Gönnen Sie sich bitte auch immer genügend Ruhepausen, und setzen Sie sich keinem unnötigem Stress aus. Körper und Seele werden es Ihnen danken.

