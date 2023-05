Neumond im Juli 2021: Er stärkt unsere Intuition

Im Juli steht der Neumond im Zeichen Krebs. Das harmonieliebende und sensible Sternzeichen hilft uns mit seinen Energien, am 10. Juli einen Blick in unser Innerstes zu werden. Rund um den Neumond haben Sie einen guten Zugang zu Ihren Gedanken und Ihren Emotionen. Sie haben die Chance, sich selbst noch viel besser kennenzulernen - wenn Sie es denn zulassen.

Unsere Empfehlung: Nehmen Sie sich Zettel und Stift oder auch Ihr Tagebuch zur Hand, wenn Sie eh schon eines führen, und schreiben Sie sich ein paar konkrete Fragestellungen auf. Was möchten Sie in den kommenden Wochen erreichen? Wofür sind Sie dankbar? Gibt es vielleicht etwas, das Sie hinter sich lassen möchten? Die Krebs-Energien stärken jetzt Ihre Intuition. Vertrauen Sie also auf Ihr Bauchgefühl.

Bei all dem Positiven, was der Neumond im Juli mit sich bringt, kann seine Verbindung mit dem Tierkreiszeichen Krebs jedoch auch dafür sorgen, dass Sie teilweise etwas empfindlich reagieren, wenn jemand mal nicht genau Ihrer Meinung ist oder sie offen kritisiert. Tipp: Nehmen Sie Abstand davon, solche Kritik auf sich als Person zu beziehen. In den wenigsten Fällen ist dies nämlich überhaupt die Absicht.

Das Zeichen Krebs wird übrigens vom Mond regiert. Sie wollen noch mehr über das Sternzeichen erfahren. Hier finden Sie alle Eigenschaften des Krebses.