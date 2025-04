Rune Algiz: Entschlüsselung ihrer Bedeutung

Aufrecht gezogen, kann die Rune Algiz eine positive Veränderung ankündigen. Neue Vorhaben und Herausforderungen stehen unter einem guten Stern und Sie können in nächster Zeit vieles erreichen. Hören Sie einfach auf Ihr Bauchgefühl und nehmen Sie auch die Unterstützung von Ihnen nahestehenden Menschen an. Wichtig ist jedoch, bei allem Erfolg nicht übermütig zu werden und nachlässiges Handeln zu vermeiden. Was genau auf Sie zukommt, können die umliegenden Runen in der Legung verraten. Sollten Sie Schwierigkeiten erwarten, können Sie darauf vertrauen, dass mit der Kraft von Algiz der größte Schaden abgewendet wird oder Sie eine rechtzeitige Warnung erhalten.

Wenn die Rune umgekehrt gezogen wird, ist Vorsicht geboten: Eine Person in Ihrem Umfeld könnte versuchen, Ihnen zu schaden und Sie absichtlich negativ zu beeinflussen, beispielsweise mit einem schlechten Ratschlag. Neue Freundschaften oder eine neue Liebe sollten Sie kritisch prüfen. Werden Sie sich erst über die wahren Intentionen Ihres Gegenübers klar. Es besteht die Gefahr, dass man Sie täuschen oder ausnutzen möchte.

Projekte sollten mit guter Vorbereitung und Vorsicht angegangen werden. Vermeiden Sie Leichtgläubigkeit und prüfen Sie Verträge und Geschäfte eingehend vor ihrem Abschluss. Eine umgekehrte Algiz Rune kann auch vor einer kommenden Krankheit warnen, die Sie von Ihren Plänen abbringen wird. Geben Sie gut auf sich acht.