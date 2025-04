Rune Dagaz: Sie spendet uns Schutz

Das Symbol auf der Dagaz Rune lässt sich als Sanduhr deuten. Bei dieser sind alle Ecken miteinander verbunden, was darauf hinweisen soll, dass auch alles in unserem Leben in Beziehung zueinander steht. So wie beispielsweise die Nacht auf den Tag folgt, die Jahreszeiten wechseln oder auf die Geburt irgendwann der Tod folgt. Leben bedeutet Veränderung und alles geschieht dabei in einem sich wiederholenden Kreislauf.

Dagaz möchte darauf hinweisen, dass kein Tag als selbstverständlich betrachtet werden sollte und etwas ganz Besonderes ist, auch wenn der Wechsel von Nacht auf Tag so gewöhnlich wie das Ein- und Ausatmen erscheint. Jeder Tag hält neue Chancen und die Möglichkeit für positive Veränderungen bereit und auch die kleinen Dinge können uns viel Freude bringen.

Aufgrund ihrer intensiven Kraft wird Dagaz auch als Schutzrune eingesetzt und über Türen und Fenster gehängt. Mit ihrer Hilfe sollen das Böse und schlechte Einflüsse fernbleiben und nur Gutes ins Haus gelangen.

Runen Orakel: So funktioniert die Weissagung mit Runensteinen