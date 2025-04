Rune Isa: Bedeutung und Anwendung der Schattenrune erklärt

Isa wird mit dem Winter in Verbindung gebracht. Ähnlich wie eine Winterlandschaft, in der eine dicke Schneedecke über allem liegt und in der Ruhe und Stillstand herrschen, steht auch Isa dafür, innezuhalten. Der Eiszapfen auf der Rune Isa steht im übertragenen Sinne für die Stille und fordert uns zum kurzzeitigen Ruhen und Fokussieren auf. Schotten Sie sich von allem ab, was Sie ablenkt, und horchen Sie in Ruhe in sich hinein. Das hilft dabei, zu erkennen, was wirklich wichtig ist, und sich selbst wiederzufinden.

Doch so wie einst die Eiszeit durch ein neues Zeitalter abgelöst wurde, kann Isa ebenfalls auf eine neue Phase des Lebens hindeuten. Die altnordische Rune bringt uns Klarheit, wenn wir in Ruhe danach suchen. Isa kann jedoch auch auf die eigene Stärke bezogen werden, die in uns ruht und mit der wir schwierigen Zeiten des Lebens trotzen.

