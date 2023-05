Der Karma-Mond beflügelt und fördert Sie im starken Sextil. Sie erkennen jetzt ganz klar, was in Ihrem Leben falsch gelaufen ist, warum Sie so oft die falschen Menschen anziehen, die Sie nur ausnützen. Ihr Karma, Sie müssen lernen, zu nehmen, und nicht nur zu geben.

Ihr Problem: Sie sind der Ausgleich des Schicksals. Sie kämpfen ständig für Gerechtigkeit, ganz spontan, weil es in einem Ihrer vorigen Leben viel Ungerechtigkeit gab, Menschen früh im Krieg sterben mussten. Ihr Karma, das Sie nicht als Überforderung empfinden dürfen. Man kann auch im Kleinen für Ideale kämpfen. Wichtig für Sie! Denn das Karma geht seltsame Wege. Möglich, dass Sie manchmal unbewusst selbst das Pech anziehen, weil jemand in einem vorigen Leben ungerecht vom Schicksal behandelt wurde.

Ihr Weg aus dem Karma-Problem: Ihr Erfolg wird von Begeisterung bestimmt, von Ihrer Fähigkeit, die anderen Menschen zu überzeugen, mitzureißen – auch als der gute Geist unter Nachbarn und Freunden, der leitet, lenkt und führt. Sie zeigen den Menschen, aus ihren vorhandenen Möglichkeiten das Beste zu machen. Man folgt Ihrem Charisma, Ihrer überzeugenden Persönlichkeit.

