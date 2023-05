Sie erleben einen Sturm der Gefühle. Auf der einen Seite bedrängt Sie der magische Mond im verwirrenden Quadrat. Auf der anderen Seite beflügeln Sie die Venus und Uranus. Der Glücks-Blitz schafft Wunder.

Was Ihnen der magische Mond bringt: Es war nicht immer einfach für Sie, sich den anderen Menschen zu öffnen. Jetzt drängt Sie der Mond, verwirrt Sie mit tiefen Gefühlen, die in Ihnen hochkommen. Sie stehen in einem Sturm ganz unterschiedlicher Emotionen.

Wie der Glücks-Blitz einschlägt: Sie begegnen einem Menschen, für den Sie irritierend viel empfinden. Aber er drängt nicht, er bedrängt Sie nicht, er lässt Ihnen Ihre Freiheit. Das ist eigentlich der Mensch, die Beziehung, die Sie immer gesucht haben. Durchaus möglich, dass Sie Ihr jetzt begegnen.

Was der Glücks-Blitz verändert: Die Beziehung wird zu einer Festung in den Kämpfen des Alltags für Sie, in die Sie sich zurückziehen können, in der Sie Kraft und Selbstvertrauen tanken, die Sie aber nicht einschränkt und nicht behindert.

