Sie erleben einen Sturm der Gefühle, die der Vollmond und der Glücks-Blitz in Ihrem Leben aufwühlen. Heftige Leidenschaft, tiefe Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit, sicherlich auch die neue, berührende Liebe.

Was Ihnen der magische Mond bringt: Er leuchtet aus Ihrem Sternzeichen, hat natürlich einen stärkeren Einfluss auf Sie als auf andere. Er gibt Ihnen ein ganz feines, hellsichtiges Gespür für die Empfindungen der Menschen, die in Ihrer Nähe sind, auch in Ihre Nähe treten...

Wie der Glücks-Blitz einschlägt: Es wird Ihnen viel Sympathie, viel Liebe entgegen gebracht. Sie ziehen die Menschen an, mit einer magischen verzaubernden Ausstrahlung, die Ihnen der Mond schenkt. Sie werden umschwärmt, geliebt, man sucht Ihre Nähe, Ihre Wärme.

Was der Liebes-Blitz verändert: Ob die große Liebe daraus wird, hängt von Ihnen ab. Die Chancen haben Sie dazu, alle Chancen. Sie müssen sich nur den Gefühlen, die man Ihnen entgegenbringt, öffnen. Neu verlieben werden Sie sich sicher, Sie entscheiden.

