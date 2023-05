Jetzt trifft Sie der Glücks-Blitz!

Eine zauberhaft sanfte Venus öffnet die Herzen. Menschen begegnen sich. Lebensfreude springt über. Aus dem Kosmos weht ein Sturm kraftvoller Energien, die Wunder wirkt. Der Glücksblitz trifft Sie. Sie verlieben sich. Sie sehen Ihr Leben plötzlich ganz anders. Chancen für einen Neuanfang tun sich auf. Was Routine lähmte, wendet sich zum Erfolg. Alles verändert sich.

Tiefe Gefühle breiten sich in Ihrem Alltag aus, reißen Sie mit. Plötzlich, spontan, von einem Moment auf den anderen. Es ist wie ein Glücksgewitter, das in diesen Spätsommertagen auf die Erde niedergeht – heftig, irritierend, vollkommen ohne Vorwarnung.

Sie werden plötzlich aus Ihrem Alltag gerissen, aus den täglichen Kämpfen ums Geld, um den Erfolg im Beruf, um die Existenz – kleine Wunder bringen die Wende zum Guten.

Es ist Freitag, der 16. September. Über Ihnen am Himmel erscheinen die ersten Vorzeichen für das kosmische Liebeswunder. Der Mond und die Sonne stehen sich in herausfordernder Opposition gegenüber, sie haben die Erde in Ihre Mitte genommen – wie der kosmische Vater und die kosmische Mutter ihr Kind. Ein magischer Vollmond geht in den Fischen auf, hochempfindsam, intuitiv, bis übersinnlich.

Sie spüren, empfinden mit absoluter Sicherheit, was der andere denkt, was für Probleme ihn beschäftigen. Ihre Intuition ist hellsichtig. Gleichzeitig kriecht der Schatten der Erde über den Mond. Wir haben eine Halbschattenfinsternis. Ein ganz besonderes Omen des Himmels.

Ein Gefühl der großen Befreiung erfasst Sie. Sie spüren, wie von Ihnen abfällt, was Sie fesselte: Ängste, die Sie niederdrückten. Zwänge, die Ihnen der Alltag, gesellschaftliche Verpflichtungen auferlegte – und die vielleicht zwischen Ihnen und anderen Menschen stehen.

Eine Atmosphäre der Ehrlichkeit und Offenheit breitet sich aus. Sie stehen zu Ihren Gefühlen, Sie teilen Ihre Empfindungen mit anderen Menschen. Sie sagen aufrichtig, was Sie bewegt. Das wird Sie tiefer, näher mit Freunden, mit dem Partner oder eben mit Menschen, die Ihnen bislang nicht so nahe standen, verbinden. Und wird damit das richtige Klima für das Wunder des Glücks schaffen, das jetzt auf Sie zukommt.

Es geschieht am Sonntag, 18. September: Die sanfte, ausgleichende Venus in der Waage steht in herausfordernder Opposition zum heftigen, explosiven Uranus im Widder.

Harte Gegensätze treffen hier aufeinander: Die sinnliche Venus, das kontaktfreudige, charmante, kultivierte, etwas unentschlossene Wesen, das stets um Ausgleich, um Harmonie, um stilvolle Begegnung bemüht ist – prallt auf den entschlossenen, spontanen Uranus, diesen inneren Vulkan, diese kaum einschätzbare, eben hochexplosive Energie.

Das löst ein Gefühlsgewitter in uns aus, ein Liebesfeuerwerk, das Funken heftiger Empfindungen sprühen lässt. Ein Glücksblitz fährt mitten in Ihr Leben, lässt Emotionen überschäumen, die vielleicht die Vernunft oder auch Ängste bislang unterdrückt haben. Sie kochen über.

Sie können sich unter diesem Einfluss neu verlieben, vollkommen kopflos, spontan, verrückt. Sie haben eine traumhafte Ausstrahlung, können im Beruf Menschen von Ihren Zielen überzeugen. Aber Sie können auch den Partner, von dem Sie sich vielleicht entfernt haben, ganz neu entdecken – plötzlich liebenswerte Seiten an ihm wahrnehmen, die Ihnen bisher nicht bewusst waren.

Alles ist möglich, was Ihr Leben, Ihre Existenz vollkommen verändern kann. Aber es darf kein Zwang davon ausgehen, alles muss freiwillig sein.

