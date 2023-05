Venus und auch Uranus nehmen Sie im Quadrat in die Zange. Sie fühlen sich unter Druck, Beziehungen zu klären. Vielleicht bedrückt Sie etwas, alte Verletzungen brechen auf. Sie suchen Harmonie in der Familie.

Was Ihnen der magische Mond bringt: Den Lichtblick, der Ihren Frieden schützt. Er lässt Sie spüren, was andere Menschen bewegt, was für Probleme sie beschäftigen, was Sie von ihnen trennt. Der Mond schenkt Ihnen eine neue Nähe, wenn es in der Familie oder am Arbeitsplatz viel Streit gab.

Wie der Glücks-Blitz einschlägt: Die versöhnenden, verbindenden Worte werden eher von den anderen Menschen ausgehen als von Ihnen. Sie müssen nur offen sein dafür. In einem Gespräch wird Sie ein seltsamer Zauber erfassen. Sie sehen die anderen Menschen plötzlich so, wie Sie sie noch nie gesehen haben, offener, näher, gefühlvoller.

Was der Glücks-Blitz verändert: Im Job haben Sie den Erfolg, von dem Sie schon immer geträumt haben. Geld kommt ins Haus und Ihre Familie rückt zusammen, stützt Sie.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne