Es gibt eine Liebe in Ihrem Leben, die größer ist, tiefer ist, als die Liebe zu irgendeinen anderen Menschen. Etwas Überirdisches, Göttliches. Es ist die Liebe zu einem höheren Wesen, zu Ihrem guten Geist, die Sie in Ihrer Erinnerung bei sich tragen, die Erinnerung an einen Verstorbenen, der Sie immer durchs Leben begleitet.

Ihr guter Geist im Leben: Vielleicht fühlten Sie sich als Kind unverstanden, vielleicht wurden Sie von Ihren Lehrern ungerecht behandelt – aber da gab es jemand, der Ihnen immer zuhörte, der Verständnis für Sie hatte. Vielleicht die gütige Großmutter, die ihr Enkelkind vergötterte. Vielleicht der Vater, der ganz vernarrt in sein Kind war. Ihre Gefühle sind Ihnen nahe geblieben, tragen Sie. Geben Ihnen Selbstvertrauen, wenn Sie es brauchen.

Ihr Kontakt zum guten Geist: Lassen Sie die Bilder, die Ihnen im Kopf blieben und Sie mit dem Menschen verbinden, immer wieder vor sich vorbei ziehen, wenn Sie an sich zweifeln. Dann wird der Mut und die Zuversicht zu Ihnen zurückkommen.

