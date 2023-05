Kein anderes Sternzeichen ist so eng mit dem Reich der Verstorbenen verbunden wie Sie. Niemand hört die Botschaft aus dem Jenseits unter dem Einfluss Ihres magischen Lebenssterns so deutlich und klar. Sie spüren Ihren guten Geist wie einen Freund, der seinen Arm auf Ihre Schulter legt.

Ihr guter Geist im Leben: Sie leben in der Verbindung mit Ihren Verstorbenen, die Ihnen ganz nahe sind. Vielleicht unbewusst, aber Sie sind in Ihrem Alltag da, begleiten Sie, bei jedem Schritt. Aber zu Ihrem Karma gehört auch, dass ein Verstorbener in Ihrem Leben wiedergeboren wird. Vielleicht als Kind, als geliebter Enkel, der Ihnen besonders nahe ist. Er wird zum guten Geist Ihres Lebens, der Ihnen stets Glück bringt.

Ihr Kontakt zum guten Geist: Sie müssen das stärkste Gefühl wiederfinden, das Sie einst mit dem Verstorbenen verband. Vielleicht eine große Liebe, vielleicht ein tiefes Vertrauen. Wenn dieses Gefühl Sie erfüllt, stehen Sie im Kontakt mit ihm.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion

