Das ist der gute Geist in Ihrem Leben!

Enorme Energien strömen auf die Erde. Magische Kräfte, die Sie über die Alltagswirklichkeit hinaus schauen lassen, ins Reich des Übersinnlichen. Der geheimnisvolle Pluto hat sich mit Merkur vereint, mystische Tage beginnen. Ein Tor zum Jenseits tut sich auf, verbindet Sie mit den Verstorbenen. Sie hören ihre Botschaft, spüren ganz deutlich, wer wie ein guter Geist über Ihr Leben wacht, Ihnen bei Schwierigkeiten hilft, Sie beschützt. Wie Sie ihn erkennen, zu ihm Kontakt aufnehmen.

Es ist ein großer magischer Moment, der in dieser Woche auf uns zukommt. Der kosmische Pate unseres Lebens, der Vater alles Wachstums auf der Erde in Allianz mit dem Hüter der Schwelle, dem Brückenbauer zum Reich der Toten, dem Boten aus dem Jenseits, Pluto.

Sie werden Ihren geliebten Verstorbenen ganz nahe sein, ihre Anwesenheit spüren, ihre Botschaft hören. Sie werden erkennen, wer der gute Geist Ihres Lebens ist, der immer für Sie da ist, auch wenn sie vielleicht die anderen Menschen alleine gelassen haben.

Aber es ist auch möglich, dass der Verstorbene bereits weitergegangen ist, dass er wiedergeboren wurde und irgendwo bei Ihnen, ganz in Ihrer Nähe lebt. Sie werden es spüren in diesen magischen Tagen, in denen Pluto Sie mit dem Jenseits verbindet, eine Brücke zu den Geheimnissen der geistigen Welt entstehen lässt.

Wunder geschehen, wenn am Donnerstag, den 3. November, der Pluto sich mit Merkur verbündet. Das beflügelnde, magische Sextil zwischen den beiden kosmischen Giganten verzaubert unseren Alltag, trägt eine seltsam intensive Stimmung in diese Zeit, die Sie spüren werden.

Sie sind in sich gekehrt, obwohl Ihre Ausstrahlung, Ihre Wirkung auf andere Menschen zunimmt. Besonders wenn Sie unter dem direkten Einfluss von Pluto stehen, werden Sie andere Menschen wie magnetisch anziehen, sie faszinieren, einen schier hypnotischen Einfluss auf sie haben. Wer dazu neigt, wer über das Talent verfügt, wird enorme Heilkräfte haben.

Aber diese Heilkräfte wirken vor allem auf Sie selbst. Sie fühlen sich stark, wie von einer magischen Energie durchströmt, Probleme machen Ihnen keine Angst mehr. Sie spüren, dass Sie nicht mehr alleine kämpfen, dass Ihnen jemand beisteht, Sie durchs Leben führt. Sie fühlen sich beschützt und getragen. Vor allem dieses Gefühl wird erstmal da sein, bevor Sie sich tief in Ihrem Unterbewusstsein mit der geistigen Welt und ihren Wesen verbunden fühlen.

Hören Sie auf Ihre innere Stimme, lassen Sie sich vom magischen Pluto mit Ihren Verstorbenen verbinden, zu denen normalerweise nur Ihre Seele einen Zugang hat. Schließen Sie die Augen. Vielleicht ziehen jetzt hinter Ihren geschlossenen Lidern Bilder vorbei, die Sie an Ihren geliebten Verstorbenen erinnern. Szenen aus Ihrer Familie vielleicht, die Sie mit ihm verbinden.

Ihre Fantasie wird in diesen Tagen sehr stark sein, die Bilder intensiver, stärker, lebendiger als sonst. Sie spüren deutlich, wer Ihnen näher als alle anderen ist. Möglich, dass Sie ohnehin intensive Gefühle mit diesem Menschen verbinden, dass Sie ohnehin eine tiefe Liebe zu ihm, eine starke Sehnsucht nach ihm empfinden.

Das Horoskop, die Sterne werden Ihnen dabei helfen, eine Brücke zu ihm aufzubauen – den Kontakt zu Ihrem guten Geist aufzunehmen, der Sie auf Ihren Wegen beschützt, Sie in den Kämpfen des Alltags stützt und Ihnen hilft, Ihre Ziele zu verwirklichen. Aber wie gesagt, der gute Geist Ihres Lebens kann heute durchaus auch in Ihrer Nähe sein, wenn er bereits wiedergeboren wurde.

Vielleicht sind Sie ihm bereits begegnet, vielleicht ist es ein junger Kollege, der Ihnen auf rätselhafte Weise besonders nahe ist. Vielleicht ist es eine gute Freundin, bei der Sie das Gefühl haben, sich schon eine Ewigkeit zu kennen. Und es kann auch der Mensch aus der Nachbarschaft sein, zu dem Sie sich übernatürlich stark hingezogen fühlen. Unser Leben geht seltsame Wege, Pluto wird Ihnen das in diesen Tagen ins Bewusstsein rufen.

Der gute Geist in Ihrem Leben wird einen starken Einfluss auf Sie haben. Allein seine Anwesenheit gibt Ihnen das Gefühl, aufgehoben, geborgen zu sein, irgendwo hinzugehören. Sie fühlen sich bei ihm beschützt, er tut Ihnen gut, erfüllt Sie mit Zuversicht und mit Lebensmut. Ihm müssen Sie nichts beweisen, bei ihm können Sie so sein, wie Sie sind. Sie werden das fühlen, körperlich spüren.

