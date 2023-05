Schützen sind zwar auf der Suche nach Erkenntnis, aber an der Welt der Fische steuern sie meistens vorbei. Sie suchen ihre Ziele immer in weiter Ferne und nie unmittelbar bei sich. Erst wenn sie ihren Blick nach innen richten, bei sich bleiben, öffnet sich die Tür in das Land der Fische. Dann treten sie eine Reise nach innen an. In dieser Woche können sie sich endgültig dazu ent­schließen, die Welt der Fische als neues „Reiseland“ anzunehmen.

