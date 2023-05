Skorpione haben einen leichten Zugang in die Fische-Welt. Es ist, als befände sich unmittelbar in ihrem Sein eine Türe, die sie nur zu öffnen brauchen, um dort einzutreten. Sie finden dort Zuversicht und das wunderbare Gefühl, von höheren Mächten begleitet zu werden. Lebensprobleme, unter anderem auch das, allein zu sein und keinen Partner zu finden, bewältigen sie am besten in dieser Welt der Fische. Für sie ist daher in dieser Woche eine besonders heilsame Zeit.

