Schutz-Horoskop zum Venus-Jupiter-Quadrat am 17.09.2023: Sternzeichen Stier

Spüren Sie es auch? Ihre Bedürfnisse verändern sich schon seit einiger Zeit – besonders in der Liebe. Das Venus-Jupiter-Quadrat bringt jetzt all diese Sehnsüchte ans Licht, die Sie bisher versteckt haben. Und das hat Konsequenzen! Wenn Sie Single sind, stellt Sie diese kosmische Konstellation vor die Herausforderung, genau zu überlegen, ob der Mensch, den Sie bewundern, wirklich das Zeug hat, an Ihrer Seite zu bestehen. Und falls Sie bereits in einer Beziehung sind, könnte es an der Zeit sein, die Regeln neu zu definieren. Wo auch immer Sie gerade stehen – eines ist sonnenklar: Bleiben Sie sich selbst treu und lassen Sie sich nicht verbiegen. Nur so werden Sie bald an der Seite der richtigen Person langfristiges Glück erleben.