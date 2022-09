Mars ist der Herrscherplanet des Jahres 2023. Er sorgt immer wieder für positive Umstände, die kleine Veränderungen möglich machen. Nutzen Sie seine starke Energie, um festgefahrene Dinge wieder in Bewegung zu bringen. In der Liebe können Sie alte Verhaltensmuster aufbrechen oder einen neuen Anfang starten.

Horoskop 2023 für das Sternzeichen Stier: Ihre Glückstage

8. Januar 2023: Geniale Einfälle bringen Sie weiter.

Geniale Einfälle bringen Sie weiter. 19. März 2023: Sie bekommen Klarheit.

Sie bekommen Klarheit. 5. Mai 2023: Man umschwärmt Sie, man vergöttert Sie.

Man umschwärmt Sie, man vergöttert Sie. 22.Oktober 2023: Ihr*e Partner*in zeigt Ihnen, wie sehr er Sie liebt und braucht.

Ihr*e Partner*in zeigt Ihnen, wie sehr er Sie liebt und braucht. 5. November 2023: Ihre Forderungen werden erfüllt.

Das erwartet den Stier 2023 in der Liebe

Für Sie gilt im Jahreshoroskop 2023: Trennungen sind out und Heiratsanträge in! Besonders geeignet für den Gang zum Traualtar: die Monate Februar, April, Mai und Dezember. Aber natürlich müssen Stiere nicht gleich heiraten, um 2023 glücklich zu werden. Auch ohne Trauschein wird es schöner, friedlicher, harmonischer. Die Beziehungswogen glätten sich und selbst Partnerschaften, die völlig ausgekühlt sind, bekommen neuen Schwung. Verantwortlich für die frisch entfachte Liebesglut ist Jupiter. Er macht Sie romantisch, zärtlich – vielleicht auch ein bisschen überschwänglich.

Ihr Horoskop zeigt an, dass 2023 eine besondere Begegnung möglich ist: ein Mensch, der vom Himmel dafür bestimmt ist, an Ihrer Seite durchs Leben zu gehen. Sie müssen also offen, aber auch ein bisschen kritisch sein, damit Sie die große Liebe nicht verpassen.

Jahreshoroskop 2023 für den Stier: Beruf und Finanzen

2023 wird zwar ein Jahr der neuen Ziele und Horizonte. Aber trotzdem bleiben Sie im Job am Ball und können sich auf satte Zuwachsraten und außerplanmäßige Beförderungen freuen: dank Jupiter, zuständig für Glück, Geld und gute Worte, und Uranus, verantwortlich für Fantasie und neue Ideen.

Unterstützt wird die positive Planeten-Power noch durch Saturn, der Sie ab 7.3. das Jahr über begleitet. Dieser Stern bekommt oft „schlechte Noten“. Man sagt, Saturn würde einen piesacken und behindern. Das stimmt grundsätzlich auch. Aber einem Menschen wie Sie, der pflichtbewusst sein Arbeitspensum erledigt, bringt Saturn eher Segen. Man wird belohnt für das, was man leistet. Planet Merkur, hält sich von 3.4. bis 10.6. in Ihrem Zeichen auf. Das wird Ihr Leben zusätzlich befruchten.

Der Stier und die Gesundheit für das Jahr 2023

Sie dürfen sich freuen, gesundheitlich kann es nicht besser laufen. Uranus, Mars und Jupiter sind für Sie da. Das gibt natürlich Kraft und die besten Aussichten, gesund zu werden oder es zu bleiben. Sie können ruhig auch einmal ausgefallenere Heilmethoden anwenden. Uranus verspricht Erfolg. Alle vorbeugenden Maßnahmen helfen, körperliche Reserven zu schaffen. Wenn Sie an chronischen Beschwerden leiden, ist im Mars-Jahr 2023 Besserung in Sicht. Mars steht vom 10.7. bis 26.8. günstig. Bewegen Sie sich viel und suchen Sie eine Sportart, mit der Sie überschüssige Energie aufarbeiten können.

Schaffen Sie im Herbst Umstände ab, die Ihrer Gesundheit nicht bekommen. Auch im Oktober können Stiere viel Gutes für Ihr Wohlbefinden tun. Mars bringt Lebenslust und Aufschwung, kleine Zipperlein haben keine Chance, die sind schnell wie weggeblasen. Nur zum Jahresende kann es die eine oder andere Verstimmung mit Mars geben. Achten Sie vermehrt auf Ihre körperlichen Reaktionen. Aber keine Sorge, Jupiter steht günstig und ist ein Gegenspieler. Sie sind schnell wieder über dem Berg.

Artikelbild und Social Media: Collage mit sololos /iStock und Astrowoche.de