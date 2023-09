Schutz-Horoskop zum Venus-Jupiter-Quadrat am 17.09.2023: So meistern Sie die Liebesgefahren!

Die gefährliche Konstellation zwischen Venus und Jupiter zwingt Sie auch, sich selbst ehrlich zu hinterfragen und Ihre wahren Bedürfnisse zu erkennen.

Es ist Zeit, sich von denjenigen zu lösen, die Ihnen nicht guttun, und Raum für Verbindungen auf Augenhöhe zu schaffen. So verhelfen Ihnen die turbulenten Planetenaspekte dazu, sich in Sachen Partnerschaft weiterzuentwickeln und Ihre Grenzen zu setzen. Der Kosmos verleiht auch Ihnen den Mut, sich von Menschen und Beziehungen zu trennen, die Ihnen schaden, und öffnet Ihr Herz für langfristige Liebe und erfüllende Partnerschaften.

Sie profitieren am meisten von diesem aufwühlenden Wochenende, wenn Sie auf die Magie des Neuanfangs in Ihren Herzen setzen. Horchen Sie in sich hinein: Sie wissen genau, was Sie von der Liebe wollen. Lassen Sie nicht von Ihren Werten ab und gehen Sie Ihren Weg weiter. Dann begleiten die Sterne Sie liebevoll, während Sie sich voller Leidenschaft den Wirren der Liebe stellen. Es liegt an Ihnen, Ihre Liebe zu schützen und die Gefahren zu umgehen, die diese kosmische Begegnung mit sich bringt. Nutzen Sie diese aufregende Zeit, um sich selbst besser zu verstehen und wahre Verbindungen einzugehen.

Das Monatshoroskop für September 2023