Sie haben gerackert, aber das Soll auf Ihrem Konto blieb. Sie haben alles versucht, aber die Schulden wurden immer mehr. Sie haben den Glauben verloren.

Der Mangel an Glauben an sich selbst, in die Zukunft, an Ihre Chancen im Leben ist der schlimmste Feind des Geldes. Ist wie eine Volkskrankheit, die besonders jetzt das ganze Land angesteckt hat. Düsterer Pessimismus breitet sich aus: Warum soll ich arbeiten, das bringt doch nichts?

Selbst wer Geld hat, muss darum fürchten. Das düstere Denken hindert uns daran, das Richtige zu tun, das das Geld anzieht. Besonders der Stier, der Krebs (weil er sich zu sehr beeinflussen lässt), die Jungfrau, der Skorpion (durch den Druck von Saturn) und der Steinbock sehen zur Zeit schwarz und stecken damit die Menschen in ihrer Umgebung an: Denken Sie daran, dass das Glück nach dem Gesetz der Resonanz nur zu jenen kommt, die es nicht mit verzweifelten sondern mit positiven Gedanken herbeisehnen. Stellen Sie sich vor, was Sie mit dem Geld anfangen werden, das Sie bekommen, welches Glück Sie dabei empfinden werden – so ein Denken hat Magie, die das Geld anzieht. Das gilt für alle Sternzeichen, die der düsteren Merkur-Krankheit verfallen sind. Dem Widder hilft gegen dieses Pessimismus-Syndrom sein unerschütterlicher Glaube an sich selbst. Den Zwillingen ihre lockere Beziehung zum Geld.

Dem Löwen der Traum von Luxus und Anerkennung: Träumen Sie vom Beifall, das hilft. Waage: Machen Sie Pläne, wie traumhaft Sie Ihre Wohnung einrichten werden, wenn Geld kommt. Dem Schützen hilft seine Begeisterung, dem Wassermann die Visionen einer besseren Zukunft. Und den Fischen ihre Tagträume. Wie gesagt: Träumen Sie, machen Sie jetzt schon Pläne, was Sie mit dem Geld, zu dem Sie kommen, das Sie mehr im Job verdienen werden, anfangen. Und wünschen Sie sich etwas ganz Konkretes, das Sie erreichen möchten, das hilft.

