Das Herz ist groß, die Lebensfreude auch. Sie wollen einfach anderen Menschen eine Freude machen. Und schenken. Manchmal zu viel. Eine große Merkur-Falle.

Die Kinder brauchen Geld . Sie fragen nicht, warum. Sie geben, weil Sie sich dazu verpflichtet fühlen. Die Freundin hat schon lange kein Geschenk mehr bekommen, auch nicht der Partner. Also wird telefoniert, E-Mails verschickt und bestellt. Der Bestellwahn, der mit dem Internet zur gefährlichen Sucht anwuchs, ist eine der größten Merkur-Fallen.

Der Krebs ist ein Opfer, auch die Waage, der Wassermann und die Zwillinge. Bequem zu Hause sitzen, ins Internet gehen, nicht mehr in irgendwelchen Schlangen an der Kasse anstehen müssen und Shoppen, Geschenke einkaufen, als wäre es schon Weihnachten. Nirgendwo fällt es leichter, nichts ist verführerischer als Home-Shopping. Die Jungfrau hält ihr gesundes Misstrauen davor zurück, genauso wie den Steinbock, den Stier der Mangel an sinnlichem Erleben beim Einkaufen. Der Löwe vermisst den großen Auftritt, wenn er für seinen Partner im Schmuckgeschäft das Teuerste aussucht: Ja, Sie bestellen zwar nicht im Internet, aber Sie neigen derzeit unter dem Einfluss Jupiters zur übertriebenen Großzügigkeit.

Der rückläufige Merkur lässt uns ganz allgemein das Verhältnis zum Geld verlieren. Wobei besonders der Schütze und auch die Fische, die eigentlich eine überraschend gute Beziehung zum Geld haben, von der großen Verführung des Planeten der klugen Gedanken gefährdet sind. Den Skorpion hält Saturn davor zurück, zum großen Shopping aufzubrechen. Das Internet ist allerdings auch für ihn ein verlockendes Einkaufsforum. Genauso wie für den spontanen Widder: Vorsicht, Sie kaufen, bestellen, legen in diverse Warenkörbe Ihre Überraschungen für Freunde und alles erscheint Ihnen ziemlich billig. Aber Sie haben noch nicht zusammengezählt... Am Ende kommt die große Rechnung.

Hier geht's zum Jahreshoroskop 2013!