Eine Neue Zeit kommt und Sie werden es spüren, dass sich in Ihrem Bewusstsein etwas verändert.

Was behinderte Sie in der Welt vor der Zeitenwende? Was stand Ihrer Selbstverwirklichung im Weg? Was trennte Sie von anderen Menschen und vor Ihrem Glück?

Jedes Sternzeichen geht auf eine andere Weise in die Neue Zeit, nimmt andere Charaktereigenschaften mit. Wie wird Ihr Weg in die Neue Zeit aussehen? Wir zeigen es Ihnen!