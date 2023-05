So leben die Fische jetzt:

Sie sind ein selbstloser, mitfühlender Mensch, der sich für andere selbst aufgibt und sehr verführbar ist. Aber andere wirklich lieben, kann nur der, der sich selbst liebt, zu sich selbst steht. Anpassung an andere schafft keine Nähe sondern Distanz zu uns selbst.

So gehen die Fische in die Neue Zeit:

Sie sind das sensible, liebenswürdige Wesen geblieben, aber haben gelernt, sich dabei von anderen abzugrenzen, sich abzunabeln. Wer sich aufopfert, hilft nicht, sondern gibt sich auf. Sie haben vergeben und verziehen, vor allem sich selbst. Weil Ihnen bewusst wurde, dass Sie sich nichts vorzuwerfen haben. Sie haben zu einem tiefen Vertrauen in das Leben gefunden und in eine höhere Führung durch die Engel. Sie haben gelernt, Ihr Einfühlungsvermögen in echter Nächstenliebe auszuleben, was Sie den Menschen näher brachte. Sie zur Persönlichkeit reifen ließ, deren Rat, deren Aufmerksamkeit Freunde, Kollegen und Nachbarn suchen.

