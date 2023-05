So lebt der Stier jetzt:

Sie haben Angst vor Veränderung, sitzen in der besten Zeit Ihres Lebens zu Hause. Geizig und furchtsam um die finanzielle Sicherheit bedacht.

So geht der Stier in die Neue Zeit:

Sie haben sich von der Angst vor dem Ruin und vor künftigen Entbehrungen befreit. Weil Sie wissen, was Sie können, was Sie wert sind. Sie genießen das Glück des einfachen Lebens – aber nicht eingesperrt in einem spießigen, abgeschiedenen Familienalltag. Sondern in einem Haus der offenen Türen. Für Freunde, egal mit welcher Lebenseinstellung.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier!