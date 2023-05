Sie sind magisch. Ihre verborgenen Wunschkräfte werden jetzt von der Glücks-Sonne im positiven Sextil zu Ihnen angeknipst. Sie bringen Licht in Ihr Leben, räumen Probleme aus, ganz einfach und leicht, dass Sie sich fragen werden, warum ist mir das nicht schon früher eingefallen.

Wie die Glücks-Sonne Sorgen vertreibt: Sie grübeln viel, aber das hat jetzt auch ein Ende. Ihre Probleme, die Ihnen wie Riesen vorkamen, werden jetzt zu Zwergen. Die Sonne bringt Klarheit und ein tiefes Glücksgefühl in Ihr Leben. Genießen Sie es.

Wie sie Ihnen neues Glück bringt: Vergessen Sie Ihr Misstrauen, gehen Sie unter die Menschen. Sie haben jetzt das Talent, sich mit einem Lächeln, ein paar netten Worten Freunde des Lebens zu machen, die Sie nicht nur mit klugen Einfällen und Worten, sondern auch finanziell unterstützen werden.

Wann Sie Ihnen die zweite Chance gibt: Sie brauchen die zweite Chance nicht, diese Tage bringen so viel Glück in Ihr Leben, dass Sie sich all Ihre Wünsche erfüllen werden und dass Sie all die schwierigeren Probleme aus der Welt schaffen können. Das ist Ihre Chance.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion

