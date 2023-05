Skorpione begegnen dem Leben von Natur aus kritisch bis misstrauisch. Entsprechend finden Sie im Leben dann auch überwiegend Schwierigkeiten und Probleme vor. Manche Skorpione leben mit der Zeit immer stärker in dieser schwierigen Welt und lassen sich schluss­endlich davon beinahe er­drü­cken. Es ist daher wichtig für Skorpione, das Gesetz anzuerkennen. Es lautet, dass man im Leben vorfindet, was man selber einbringt. Ganz einfach drückt das ein bekanntes Sprichwort aus: Man erntet, was man sät.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion

