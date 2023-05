Das Leben von Skorpionen ist in aller Regel eine Wiederholung dessen, was war. Sie trachten danach, dass alles so bleibt, wie es schon immer war. Das macht sie stark wie einen Baum mit besonders tiefen Wurzeln. Nichts vermag ihn zu stürzen. Tatsächlich sind Skorpione mehr als andere in der Lage, Lebensstürmen standzuhalten. Die Zukunft ist für sie bedrohlich. Da aber das Leben auch aus Veränderung besteht, müssen sie lernen, der Zukunft mehr zu vertrauen.

