Skorpione sind Wasserzeichen und daher mit Intuition „getauft“. Man könnte auch sagen, sie sind dort zu Hause. Letztendlich lassen sich Skorpione von ihr führen und vertrauen ihr. So stark ist die Verbindung, dass sie von ihr manchmal auch überwältigt und in die Irre geführt werden. Sie müssen lernen, ihre tiefen Eingebungen mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen und dann versuchen, sie mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Das macht sie noch stärker und wissender.

