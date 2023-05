So bleiben Sie gesund - im Einklang mit dem Kosmos

Diese Woche verrät Astrologe Erich Bauer im Astro-Coaching, wie Sie im Einklang mit dem Kosmos gesund bleiben können.

Astrologie und Medizin gehören zusammen. Früher gab es keinen Arzt, der nicht auch ein „Astrologicus” war: Krank wurde, wer sich aus dem Einklang mit dem Himmel entfernte. Und Gesundheit konnte wieder erlangt werden, wenn man sich wieder seiner Einheit mit dem Kosmos bewusst wurde und danach lebte. In neuerer Zeit gibt es immer mehr Heilpraktiker und Ärzte, die genau nach diesem Prinzip arbeiten.

Es ist ein ungeheuer großer Schatz, den die Astrologie für Menschen bereithält, die sich wieder auf das Wissen der Sterne einlassen. Allerdings gilt es zunächst mit Vorurteilen aufzuräumen. Was heute über astrologische Medizin im Umlauf ist, ist ein völlig unzureichendes Bild. So hört und liest man, dass jedem Sternzeichen ein bestimmter Körperteil zugeordnet sei, an dem er dann im Laufe seines Lebens erkranken würde.

So heißt es, Widder-Geborene würden am Kopf erkranken, Stiere am Hals und am Nacken, Zwillinge an den Atmungsorganen, an den Armen und Händen, Krebse wiederum an den weiblichen Brüsten und am Magen, Löwen bekämen früher oder später mit dem Herzen bzw. ihrem Kreislauf zu tun, während Jungfrauen am Darm erkranken.

So geht es weiter: Die Waage leidet an Nierenerkrankungen, der Skorpion an den Geschlechtsorganen, der Schütze an Hüften und Oberschenkeln, der Steinbock an den Knien, der Wassermann am Unterschenkel und die Fische an den Füßen.

Das ist so aber ausgesprochener Unsinn. Ein Fisch kann jede Krankheit bekommen, genauso wie ein Löwe oder eine Jungfrau. Die Zuordnung von Tierkreiszeichen zu bestimmten Körperregionen ist nicht so gemeint, dass man dort erkrankt, sondern vielmehr, dass diese jeweilige Körperregionen Anlaufstelle für gesundheitliche Maßnahmen ist.

Das ist eine völlig andere Sichtweise, die sich allerdings heute immer mehr durchsetzt. Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei das Tierkreiszeichen Jungfrau und der Bereich, den sie regiert, nämlich der Darm. Die richtige Verdauung und damit verbunden die richtige Ernährung spielen eine ganz entscheidende Rolle dabei, ob man gesund bleibt und, wenn man krank geworden ist, wieder gesund wird. Es kommt auf die richtige Darmtätigkeit an.

Dieses uralte astrologische Wissen spielt heute auch in unserer allgemeinen Medizin eine immer größere Bedeutung. In der asiatischen Medizin wiederum spielt die Verdauung schon immer eine große Rolle.

