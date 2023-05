"Wenn Sie tief entspannt sind, tauchen sie automatisch in eine Welt, die voller Gesundheit und Glück ist. Diese Welt ist immer so vollendet. Aber wir Menschen haben die Fähigkeit, uns daraus zu entfernen. Warum? Weil wir glauben, dass es außerhalb dieser Welt besser ist. Aber in Wirklichkeit verlassen wir das Paradies. Eine der Folgen sind Krankheiten. Wenn wir uns nicht gut fühlen oder gar, wenn eine Krankheit ausbricht, ist dies ein sicheres Zeichen, dass wir die Welt der Gesundheit verlassen haben. Dann ist es wichtig, dass wir versuchen, wieder in sie zurückzukehren. Das geschieht unter anderem dadurch, dass wir uns tief entspannen.

Eine Tiefenentspannung findet immer im Liegen statt: Auf dem Rücken liegen, Arme, Hände und Füße sind ausgestreckt, die Augen sind geschlossen. Dann ist es wichtig, seinen Atem zu beruhigen, d.h., betont langsam ein- und auszuatmen. Was ebenfalls gut hilft, ist, langsam von zehn rückwärts zu zählen. Jede Zahl, die man vor sich hin sagt, erlaubt dem Körper, sich noch besser und tiefer zu entspannen. Dann, wenn man bei Null angekommen ist, soll man sich vorstellen, dass man allmählich in die Welt einsinkt, die gesund und glücklich ist.

Wenn man astrologisch versiert ist, hilft es, wenn man sich dabei vorstellt, dass der Körperteil, der dem eigenen Sternzeichen zugeordnet ist, sich besonders tief entspannt und sich entsprechend intensiv mit gesunder Energie füllt. Von dieser Stelle aus kann sich dann der Stoff, der die gesunde Welt ausmacht, ausbreiten, bis er allmählich den ganzen Körper durchströmt, sodass er am Schluss wieder ein Teil von dieser gesunden Welt ist. So, wie er es am Anfang seiner Existenz war, so ist es jetzt wieder.

Man hat auch festgestellt, dass man auf ähnliche Weise einem anderen Menschen, der krank ist, helfen kann. Besonders hilfreich ist, wenn man dann den Körperteil des anderen Menschen mit seinen Händen berührt, der dem astrologischen Zeichen des kranken Menschen zugeordnet ist. Auf diese Weise kann man sogar Menschen helfen, die nicht mehr in der Lage sind, sich zu entspannen, weil sie zu alt oder zu krank sind. Das ist besonders hilfreich bei Kindern, die meistens noch zu klein sind, derartige Entspannungen durchführen zu können. Wenn man sich aber neben ein Kind setzt und zum Beispiel seine Füße berührt, weil es sich um einen Fisch handelt, und gesunde Energie hineingibt, ist das eine große Hilfe und Erleichterung für das Kind."