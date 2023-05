Jungfrauen stehen in einem ununterbrochenen Austausch mit ihrer Umwelt. Sie sind dazu berufen, jede Störung aufzunehmen und entsprechend zu reagieren. In diesem Tun gleichen sie der Tätigkeit des Darms, der ebenfalls ununterbrochen darauf achtet, was gut dem Körper zugeführt werden kann und was ausgeschieden werden muss. Egal, welche Krankheit eine Jungfrau bekommt, immer bedeutet das, dass die Verarbeitung im Darm nicht richtig funktioniert.

