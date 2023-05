So bringt Merkur der Jungfrau jetzt mehr Geld

Der Merkur und Neptun in herausfordernder Opposition macht Sie zu einem Wesen mit tiefen Einsichten in die Seele, in die Bedürfnisse der Menschen, die Sie lieben. Und zu einem Visionär mit Weitsicht und Vorahnungen für künftige Ereignisse. Was Sie zu einem der Sieger dieser Woche kürt – auch wenn Ihrem praktischen, nüchternen Verstand dass übersinnliche eigentlich nicht besonders nahe ist. Nun wendet sich viel. Sie haben einen genialen Spürsinn für Dinge, die Ihnen Geld bringen werden. Und Sie haben dabei eine einmalige Durchsetzungskraft. Aus einem scheinbar nebensächlichen Gespräch wird ein Geschäft.

Alles über das Sternzeichen Jungfrau auf einen Blick

