So holt der Wassermann mehr Glück in sein Leben

Wo sind Ihre Gedanken gerade? Wovon träumen Sie? Welche Pläne geistern gerade durch Ihren Kopf? Da wird sicher auch ein Fluchtplan darunter sein, einmal mehr. Traum und Flucht liegen bei Ihnen ja sehr nah beieinander, die Realität ist oft weit weg. Da hat Uranus, Ihr Haus- und Hofplanet seine helle Freude mit Ihnen in dieser Woche.

Er serviert Ihnen die Fluchtpläne reisefertig. Weg von all diesem Alltäglichen. Ans Meer eventuell? Oder besser gleich in ganz andere Gefilde, in ein neues Leben vielleicht? Uranus hätte da ein paar sehr verlockende Angebote für Sie. Sie müssen nur Ja sagen. Wie gut, dass Sie nicht immer auf die Erfüllung Ihrer Wünsche bestehen. Träume sind Ihnen genug.

