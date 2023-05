Uranus-Wunder: So holen Sie mehr Glück in Ihr Leben

Uranus-Wunder? Darf man in der Astrologie überhaupt von Wunder sprechen? Streng genommen nicht. Wunder sind unerwartete, positive und unerklärliche Phänomene. Gerade in der Astrologie verlangen aber alle Phänomene nach einer plausiblen Erklärung. Was also ist gemeint, wenn wir in dieser Woche von einem Uranus-Wunder sprechen? Uranus im Stier und die Sonne im Krebs verbinden sich am Donnerstag, den 27. Juni im Sextil. Und bauen eine Art astrologisches Paradies um uns herum. Mehr Harmonie geht nicht. In diesem positiven Energiefeld werden plötzlich Dinge möglich, die wir für unerreichbar hielten, Wünsche werden wahr, von denen wir uns längst verabschiedet haben.

Sie werden aber nur dann möglich, wenn wir auf unsere Wünsche entschlossen zugehen und helfen, unser „Uranus-Wunder” selbst zu erschaffen. Was ist so wunderbar an den Energien, die am Donnerstag durch Sonne und Uranus entstehen? Im Sextil bündeln sich die positiven Kräfte beider Sterne. Individualität, Freiheit, geniale Ideen, Ausbrechen aus (mitunter selbst gebauten) Käfigen, Mut zu Veränderung, Loslassen – all das kann wie selbstverständlich geschehen, wenn Uranus es gut mit uns meint. Auch glückliche Zufälle sind nicht ausgeschlossen. Die könnten uns jetzt einfach in den Schoß fallen. Gut zu wissen.

