So holt der Fisch mehr Glück in sein Leben

Auch Sie können sich in dieser Woche das Leben erheblich leichter machen. Und zwar nicht nur für den Augenblick, sondern für eine lange Zeit. Sie haben ja viele hochgeschätzte Tugenden. Dazu zählen Ihre Empathie, Ihre Hilfsbereitschaft, Ihre Bescheidenheit und dergleichen mehr. Aber erinnern Sie sich, wie viel Kraft Sie das alles schon gekostet hat, wie oft Sie sich für andere zurücknehmen mussten? Soll das für immer so weitergehen? Nein. Das ist die klare Antwort, die Ihnen Uranus in dieser Woche gibt. Denken Sie mehr an sich selbst, lernen Sie, egoistischer zu sein. Dann finden Sie endlich Zeit, Ihre Wünsche ernst zu nehmen. Und Sie sich zu erfüllen.

Alles über das Sternzeichen Fische auf einen Blick

