So kann der Krebs etwas Neues beginnen

Krebs-Geborene reagieren mit panischen Angstgefühlen, wenn sie etwas loslassen sollen, das ihnen wichtig ist. Symbolisch stehen dafür die Krebsscheren, die nicht mehr loslassen, was sie einmal ergriffen haben. Krebse müssen verstehen, dass sie durch Loslassen letztendlich eine tiefere Beziehung zu dem bekommen, was sie losgelassen haben. Sie müssen sich diesem Prozess einer Neugeburt stellen. Dann gehören Sie zu den Menschen, die am meisten davon profitieren.

