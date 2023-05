So kann der Schütze etwas Neues beginnen

Schütze-Geborene haben ein sehr zwiespältiges Verhältnis zum Thema der Fische, was darauf beruht, dass ihr Sternzeichen im Quadrat zum Abschnitt Fische steht. Einerseits sind sie eigentlich immer bereit, alles Alte loszulassen und etwas Neues zu beginnen. Andererseits entsteht dabei tief in ihrem Inneren eine große Angst. Aber mithilfe von Meditationen können sie an ihrem zwiespältigen Verhältnis arbeiten und dann auch leichter und vor allem bewusster damit umgehen.

