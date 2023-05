So kann der Steinbock etwas Neues beginnen

Die Vorstellung, alles was man hat, und was man ist, loszulassen und dann einen ganz neuen Anfang einzuleiten, ist für Steinbock-Geborene zunächst mit großer Angst verbunden. Ihr ganzes Leben besteht darin, auf Nummer sicher zu gehen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch Weise und wissen, dass nichts so ist, wie es ist. Sie lernen daher im Laufe ihres Lebens, dass es genau darum geht, immer wieder loszulassen, um wieder neu zu beginnen.

